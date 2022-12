España no puede con su muro y cae en penaltis ante Marruecos

Hector Vivas - FIFA via Getty Images

Hector Vivas - FIFA via Getty Images

Hablaba Luis Enrique de que en los penaltis no había suerte en juego. Y que había pedido a sus jugadores tirar 1.000 con sus equipos. No se notó. En esa tanda que tanto nos ha dado y, sobre todo, tanto nos ha quitado, volvió nuestra peor leyenda negra. Ni uno, ni dos, ni tres. Ninguno de los lanzamientos de España fue gol. Metáfora de un partido en el que tocamos, tocamos, tocamos y no vimos puerta.