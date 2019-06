Marta Vieira tiene la mejor historia del Mundial, y también la más trágica

Contra Australia, celebró un gol señalándose la bandera por la igualdad que lleva en sus botas , un gesto que la obligó a renunciar a un acuerdo de patrocinio. Se puso pintalabios rojo durante los partidos contra Italia y Francia como símbolo de su compromiso con el juego, y aseguró que ella y sus compañeras estaban luchando “ por representar a las mujeres ”. Después de la derrota que podría ser la última de su carrera en un Mundial, cuando ya estaba de vuelta a casa, en Brasil, pidió a las chicas que no dejen de luchar por su futuro.

“Esto es lo que pido a las chicas. No va a haber una Formiga para siempre. No va a haber una Marta para siempre. No va a haber una Cristiane”, afirmó la veterana futbolista, en referencia a dos de sus compañeras y leyendas brasileñas. “El fútbol femenino depende de vosotras para sobrevivir. Pensad en esto. Valoradlo más. Hay que llorar al principio para poder sonreír al final”.

En un mundo justo, Marta ocuparía un merecido lugar entre las muchas estrellas monónimas brasileñas, en un panteón junto a Pelé y a Garrincha, a Romário y a Ronaldo, a Ronaldinho. En cambio, la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino acabó este Mundial suplicando a las chicas que aseguren la supervivencia del deporte que ella ayudó a construir... todo porque —y sólo porque— las personas que están a cargo siguen negándose a construirlo para ellas.