Martínez-Almeida: "Ayuso está haciendo la gestión que procede"

“No podemos desdeñar ningún escenario que se pueda producir, hay que estar preparados para cualquier medida y no me refiero al estado de alarma. No puede ser que si tenemos que tomar una medida, no lo hagamos”, ha asegurado Martínez-Almeida.

“El martes expuso una determinada posición. El jueves, otra. ¿Qué datos, qué cifras y qué expertos le aconsejaron que tenía que cambiar el criterio? Que no me diga que no es una cuestión política. Que no me diga que el escenario cambia. Que me diga la letra pequeña”, ha pedido el regidor madrileño.

Martínez-Almeida ha reconocido que Illa le parece una persona “correcta, muy agradable y moderado en las formas” y que por eso le ha “sorprendido” las declaraciones que ha hecho sobre la Comunidad de Madrid en las últimas horas.

Lejos de decir su parecer sobre lo que considera un cambio de criterio, Martínez-Almeida ha preferido mantenerse prudente: “Si digo lo que pienso puede haber un enfrentamiento político”.

El alcalde de la capital considera, por tanto, que las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid son “suficientes” porque, asegura, “los datos las avalan”. “Esta semana, por primera vez desde julio, hay un descenso en los contagios”, ha afirmado.