Más Esperanza Aguirre que nunca: manda este mensaje en su despedida de 'La Hora de La 1'

Esperanza Aguirre es una máquina de dar titulares. La exlideresa del Partido Popular, fue ministra, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a alcaldesa, ha estado este martes en La Hora de La 1 y ha dejado más de un vídeo para el recuerdo.

La cazatalentos ha concedido una entrevista a Mónica López en la que ha hecho un repaso por la actualidad política y se ha mojado en todo: la separación en la derecha, Isabel Díaz Ayuso, los hospitales madrileños y hasta un par de recados para Telemadrid.

Sobre la cadena pública madrileña la expolítica lo tiene claro: es cercana a la ideología de Podemos. Aguirre ha afirmado que todos los medios de comunicación están atacando sin piedad a Díaz Ayuso: “Es que no tiene ni a Telemadrid que es podemita a muerte”.

Pero lo mejor ha ocurrido al final de la charla con Mónica López. La presentadora ha agradecido a Aguirre su presencia en La Hora de La 1 y le ha instado a volver en otra ocasión. “Esperamos verla otro día”.

En ese instante Aguirre ha dejado uno de sus ya míticos dardos. En este caso, de nuevo a Telemadrid: “Pues encantada, si me invitan. No hagan como Telemadrid, que no me invitan. Como digo lo que no quieren oír no me invitan”.

“Invítenla a Telemadrid”, ha respondido finalmente Mónica López antes de despedirla.