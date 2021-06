Diez mujeres que cambiaron el deporte que hoy conocemos

ullstein bild Dtl. via ullstein bild via Getty Images

ullstein bild Dtl. via ullstein bild via Getty Images Lis Hartel (d.), en el podio de Helsinki 1952, pese a su minusvalía

Anita de Frantz (1952), la mujer más influyente del deporte

Analizando su trayectoria, se comprende por qué publicaciones de prestigio como Newsweek, Sports Illustrated o L’Équipe hay coincidido en considerar a Anita DeFrantz como una de las mujeres más influyentes en el mundo del deporte. De origen afroamericano y gran defensora de los derechos civiles, esta abogada, doctora en leyes por la Universidad de Pensilvania, EEUU, ha sido una de las grandes impulsoras del deporte femenino a la hora de alcanzar la práctica igualdad de género.

Llegó a ser la capitana del equipo de outrigger a ocho que logró la medalla de bronce en remo en Montreal 1976 y el subcampeonato mundial en 1978. Aún en activo, ingresó en el Comité Olímpico de EEUU y se convirtió en portavoz de su comisión de atletas. Fue una activa defensora de que los deportistas norteamericanos pudieran competir en Moscú 1980.

Finalizada su trayectoria como deportista, pasó a ser dirigente de la Federación de Remo, ocupó un destacado lugar como vicepresidenta del Comité Organizador de los JJOO de Los Ángeles 1984. Dentro del COI presidió durante dos décadas la Comisión Mujeres y Deporte y en 1997 se convirtió en la primera vicepresidenta del máximo organismo olímpico. En 2010 defendió que a Catar, Arabia Saudita y Brunéi no se les permitiera participar en Londres 2012 si no se incorporaba a mujeres en sus equipos.

Flor Isava-Fonseca (1921-2020), la dama del olimpismo

“Soy una intelectual prestada al deporte y que este se olvidó devolver”. Así se definía Flor Isava-Fonseca, la escritora y periodista venezolana, primera mujer en ingresar en el COI. Cultivó casi todos los campos: estudió ballet, pintura y piano, cursó estudios de Literatura e Historia y también practicó la hípica y el hockey. Ya en su tierra avanzó en su trayectoria polideportiva: subcampeona de golf, tres veces campeona nacional de saltos hípicos y medalla de plata en tenis en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946.

Una vez retirada, ingresó en el COI en 1981, gracias a Juan Antonio Samaranch, y en 1991 se convirtió en la primera mujer en llegar a la Comisión Ejecutiva; el gobierno olímpico. En 2016 la propia Isava-Fonseca lo valoraba en una carta publicada en la web de la ONU: “Si ya que se había abierto una puerta para las mujeres como miembros del Comité Olímpico, ¿por qué no abrir otra puerta? Me tomé mi trabajo muy en serio para alcanzar la meta de que hubiera suficiente representación de mujeres. Avanzar no fue fácil, el rol de las mujeres fue primordial, pero no estuvimos solas. Algunos hombres también apoyaron la causa y juntos cambiamos la jugada”, afirmó en especial referencia a Samaranch.

Eliška Misáková (1925-1948), la única campeona olímpica a título póstumo

Eliška, una de las grandes representantes del equipo de gimnasia de República Checa en los Juegos de Londres 1948, se sintió indispuesta con fiebre y dolores de cabeza y espalda poco antes de competir. En el hospital se diagnosticó que sufría poliomielitis y los tratamientos en los últimos días resultaron inútiles. Tuvo que ser reemplazada por otra gimnasta de la delegación checa.

Falleció el 14 de agosto de 1948, apenas horas antes de que su hermana mayor Milosevna, con la segunda mejor puntuación del equipo, lograra, junto con sus compañeras, la medalla de oro por equipos. El acto de entrega de la medalla tuvo una gran carga emocional para las gimnastas, que lucieron un lazo negro y lloraron la muerte de su compañera con la bandera checa izada a media asta en señal de duelo.

Trischa Zorn (1964) la más laureada paralímpica de la historia

La estadounidense Trischa Zorn posee un récord difícilmente igualable en la historia: siete Juegos Paralímpicos, desde Arnhem 1980 hasta Atenas 2004 y 55 medallas: 41 de oro, nueve de plata y cinco de bronce. Casi nada.