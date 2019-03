Matías Prats cuenta en 'Espejo Público' una desconocida anécdota con Felipe VI y Letizia

“Estaba en Antena 3 esa mañana y Cristina, la secretaría de Informativos, me comentó que tenía un acto con el Príncipe. Era a las 12:00 y son las 11:55. Entones cogí a un compañero de la redacción y le dije que me llevara rápido en coche que no llegaba”, ha empezado Matías Prats.

El acto era en el edificio de Telefónica, en la Gran Vía de Madrid. ”Había un gran atasco, entonces salté del coche y vi a un pizzero. Le dije ‘chaval, me monto contigo y me llevas’. Se quedó asustado e impresionado, pero me dijo que sí. Así que me subí y fuimos los dos en la moto”, ha especificado.