Matías Prats se pone serio y saca a la luz la triste realidad de la vacuna española

Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias, entrevistó este domingo a Mariano Esteban, científico del CSIC que lidera una de las vacunas españolas.

Durante la conversación, el experto explicó que, “si todo va bien”, podrían considerar el inicio de los ensayos clínicos en el primer trimestre de 2021 con una Fase 1 y una Fase 2 con 500 personas, y llegar a la tercera fase clínica a finales de año.

Matías Prats quiso profundizar en ese punto: “Hubo un momento, cuando conocieron ustedes la secuencia genética, que íbamos a muy buena velocidad, a la misma prácticamente que Oxford, pero de repente ellos se disparan y nosotros nos ralentizamos. ¿Por qué?”

“Ellos tenían grandes empresas multinacionales que, rápidamente, se pusieron a producir en cantidades para iniciar las fases clínicas, lo que les ha permitido ir más avanzado que nosotros”, admitió Mariano Esteban.

En ese momento intervino de nuevo el periodista, asombrado. “O sea que tenemos grandes científicos, porque todos los días desde hace muchos meses estamos hablando con científicos españoles en EEUU, Alemania, Reino Unido... lo que nos falta es infraestructura”, apuntó Matías Prats.

Ante la cuestión, Mariano Esteban reconoció que “nos faltan grandes empresas”.

Justo antes de finalizar la entrevista, el presentador hizo una pausa y una última pregunta: ″¿Es verdad que tres de los principales y eminentes científicos de la vacuna española son jubilados y perciben únicamente el sueldo de jubilados?”

“Efectivamente, el hecho de que uno sea jubilado no quiere decir que no sea activo. En la ciencia, he conocido a gente con 90 y tantos años trabajando en su laboratorio, siendo productivo. Lo importante es que uno sea capaz de generar conocimiento y estar en la primera línea de la ciencia, lo cual exige una formación amplia que las personas jubiladas hemos ido adquiriendo con los años”, explicó Esteban.

“Permítame que le felicite por su extraordinaria jubilación activa”, zanjó, muy a su estilo, Matías Prats.