¿Me pueden multar por ir a comprar cerveza? Esta y otras dudas frecuentes al ir al supermercado en el estado de alarma

Como dijo Pedro Sánchez en su discurso del domingo 22 de marzo “no se puede salir a hacer la compra todos los días”. Y, aunque la Policía no vaya a ir detrás de cada ciudadano para ver cuántas veces se va al supermercado (o sí), lo cierto es que la compra reiterada y salpicada de productos que no sean de primera necesidad sí puede costar una multa. De hecho, en el Real Decreto se especifica que está permitida la “salida para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad”.

El pasado fin de semana se han denunciado a dos personas en Punta Umbría (Huelva) por ir al supermercado sólo a comprar cerveza. Las multas en estos supuestos ascienden a 600 euros, pero no es por comprar cerveza. Es porque no es una compra que motive la salida de casa y no es de primera necesidad. Si se sale a comprar de forma general y, entre estos productos, va cerveza o vino no debería haber ningún problema.