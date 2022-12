La mejor pizza de España es 100% vegana

Cris Cantón via Getty Images

La pizza vegana con crema de pistacho, calabacín, tomate confitado, panko y ralladura de lima de Hot Now (Madrid) ha sido elegida como la mejor de España en una final en la que han competido ocho ‘pizzaioli’ seleccionados por el jurado entre las 19 propuestas presentadas.

El premio especial del jurado, concedido por su presidente, Franco Pepe -The Best Chefs Awards al Mejor Chef de Pizza del mundo por su trabajo en Pepe in Grani (Caiazzo, Nápoles)- ha sido para la presentada por Fratelli Figurato, con tres locales en la capital, gracias a su pizza que remite a la más pura tradición de Nápoles, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2017.