Melani Olivares se lleva un aplauso gigante por esta frase a su hija sobre tener pareja

La actriz Melani Olivares se ha ganado el aplauso de miles de personas en Twitter después de que se viralizase un vídeo junto a su hija el día de San Valentín.

“Feliz San Solterín”, dice la intérprete en unas imágenes en las que ambas están jugando con filtros de una red social.

“O San Valentín para el que tenga novio”, dice la hija de Olivares. ”¿Tú no tienes novio, no?”, le pregunta a la pequeña, que niega en repetidas ocasiones con la cabeza.

″¿Y novia? ¿Tampoco?”, pregunta la actriz con la misma naturalidad. “No”, responde la joven con una sonrisa. Este clip, de unos 10 segundos, ha sido muy aplaudido en redes sociales.

La propia actriz ha respondido en Twitter a la publicación con el vídeo que se estaba viralizando en esos momentos y ha escrito: “Me parece que la libertad está en poder elegir, para nosotras estas conversaciones, son el pan de todos los días! Dialogar y dar al otro la capacidad de elegir es mi forma de acompañarlos/las. Dejémosles ser...”.

Esta situación ha tenido una reacción diametralmente opuesta en redes sociales a la que vivió la jurado de MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, que tuvo que pedir disculpas por el comentario que el hizo a su hijo Roscón en un vídeo en Instagram.

Vallejo-Nágera compartió un vídeo junto a su hijo cocinando en el que le preguntaba cómo había celebrado el Día de la Paz en su colegio. El pequeño, tras explicarlo, contó que había bailado.

″¿Con quién bailabas tú, con una chica o un chico?”, le preguntó su madre. Tras un gesto de Roscón, la chef hizo un gesto de desaprobación y afirmó lo siguiente: ”¿Con un chico? ¡Los chicos bailan con las chicas!”.

“Este es un vídeo para intentar aclarar todo lo que ha sucedido en mis últimas horas a raíz de mi vídeo cocinando con Roscón. Quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas, me he expresado mal y nada más”, dijo Vallejo-Nágera tras el revuelo.