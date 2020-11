Melyssa, de 'La isla de las tentaciones', revela el problema de salud con el que nació

Melyssa Pinto, la expareja de Tom Brusse, ha saltado a la fama tras su paso por La isla de las tentaciones. La joven se convirtió en una de las concursantes más queridas por la audiencia tras la infidelidad y la actitud de su exnovio.

Ahora, en su canal de MtMad, la joven ha relatado el problema de salud con el que nació y por el cual se vio obligada a operarse hasta en tres ocasiones.

A los dos años le detectaron un problema en el riñón derecho que le hizo estar hospitalizada durante varias meses. Al final, tras esas intervenciones quirúrgicas se lo pudieron salvar.

“Mis padres lo pasaron muy mal y tuvieron que vivir conmigo. Mi padre trabajaba y venía a verme cada día, mi madre sí dejó de trabajar”, ha relatado.

Aunque no ha querido citar ni al médico ni al hospital donde estuvo, sí que ha explicado que sufrió una “negligencia médica”. “Hizo mal su trabajo haciendo que el problema de riñón se agravara”, ha asegurado Pinto, que no ha querido entrar en profundidad ya que nunca llegaron sus padres a presentar una denuncia.

La influencer ha detallado que ahora su riñón derecho funciona al 24%, pero como “el cuerpo humano es tan inteligente el otro ha crecido al 76% para que entre los dos funcionen un 100%”.

“Eso ha hecho que mis padres me tuvieran siempre en una burbuja, por eso siempre he sido un poco más mimada porque el miedo de perderme hizo que me vieran como una muñeca de cristal”, ha finalizado.