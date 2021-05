Un cajero de un Mercadona de Zamora, en boca de todos por lo que hizo con una clienta

Muchos de los que lean estas líneas se habrán encontrado en la misma situación: llegas a la caja del supermercado para pagar y te lías al meter las cosas que has comprado en las bolsas. A veces, el cajero o cajera de turno te echa un cable, pero otras veces lo tienes que hacer por tu cuenta y riesgo.

El primer caso fue el que vivió la usuaria de Twitter @PeliCornia en un Mercadona de Zamora. Sin embargo, lo que hizo Alberto, el empleado que atendió a esta clienta, fue más allá de la ayuda.

Y por eso ella ha querido compartir con sus seguidores el gesto que tuvo este trabajador: “Quiero darle un like muy gordo, porque no puedo darle propina, a Alberto del super de Monsalve, en Zamora. No sólo me ha colocado la compra en la bolsa al verme liada, si no que la ha colocado con cuidado y muy bien. Lo q pesa abajo, lo blandito arriba...”.