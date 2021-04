Mercedes Milá sorprende al hablar del Gobierno: "Me caerá un chorreo de críticas espantosas"

La veterana periodista Mercedes Milá se pasó este martes por el espacio de crónica social de La hora de la 1 para celebrar su 70 cumpleaños.

Aunque la entrevista mayoritariamente se destinó a hablar de su dilatada trayectoria en la televisión, también hubo un momento para comentar la pandemia y la situación actual.

Milá, al ser preguntada cómo lo estaba llevando y si se informaba a fondo o no, acabó por valorar y resaltar la gestión del Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez.

“El Gobierno de España, y lo digo con las letras más grandes posibles, se encontró con un problema inmenso. A pesar de los defectos que haya podido tener, lo han liderado espléndidamente bien”, afirmó.

Además, Milá también se mostró preparada para recibir las críticas que le puedan llegar: “Ahora es cuando me caerá un chorreo de críticas espantosas, las cuales estoy dispuesta a asumir y a dar todas las explicaciones que quiera”.

Sobre la pandemia, la periodista aseguró que la está viviendo a distancia, sin entrar en profundizar para evitar sentirse mal: “Lo he tenido en titulares y no he profundizado”.

Finalmente, agradeció a todos los que han estado en primera línea por su “profesionalidad y bondad”.