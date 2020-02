¿Merece la pena esperar?

Si resistimos y esperamos, el premio es doble

Forma parte de la vida cotidiana. Si tenemos un examen mañana, hay que dejar las pantallas, no salir con los amigos, encerrarse en casa… En definitiva suprimir la recompensa inmediata a cambio de la recompensa a largo plazo: un resultado positivo, unas buenas notas, unas felices vacaciones. Visión de futuro frente a inmediatez. Esfuerzo frente a placer. Razonamiento frente a instinto.

En compañía resistimos mejor a la tentación

Pues bien, en una investigación reciente que utiliza el experimento anterior como base, un grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig ha comprobado que es más probable que los niños resistan el impulso inmediato cuando comparten con un compañero el esfuerzo que requiere resistir para alcanzar una recompensa mayor ( Koomen et al., 2020 ). Cuando les prometieron una segunda nube, en esta ocasión compartiendo la tentación con un amigo, el porcentaje de niños capaces de esperar fue mayor.

En el grupo de las parejas había niños también aislados, pero a los que se les había dicho que contaban con un amigo con nombre y apellidos, en otra sala, que realizaría la prueba como él. No estaban en contacto físico, pero compartían una tarea. El vínculo entre los dos niños podría ser simplemente un juego con globos que los investigadores realizaron al inicio del experimento para que se conocieran entre sí.

Puesto que los niños no podían verse o comunicarse entre sí, estos resultados ponen de manifiesto las fuertes consecuencias motivacionales que el simple hecho de estar en un contexto cooperativo tiene para los muchachos desde edades muy tempranas.

¡Lo hemos logrado! suena mejor

Estos niños desarrollan un sentido de compromiso hacia los compañeros y probablemente están motivados para retrasar la gratificación porque piensan que no deben decepcionar a su pareja. Además, el éxito que supone conseguir una segunda nube es compartido y se disfruta más. No es un “¡lo he conseguido!” Es un “¡lo hemos logrado!”, que suena diferente y al que todos coloreamos con matices muy gratificantes.