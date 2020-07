Miguel Ángel Revilla habla así de Felipe VI

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha estado este martes en Todo es mentira, el programa que presenta Marta Flich en Cuatro, para hablar de su libro y de las últimas informaciones relacionadas con Juan Carlos I.

Según ha contado El Confidencial, el rey Juan Carlos I retiró 100.000 euros al mes en efectivo de la cuenta en Suiza que supuestamente escondió el dinero procedente de Arabia Saudí en frecuentes operaciones realizadas entre los años 2008 y 2012.

El mismo diario cuenta este martes el presunto modus operandi del rey emérito y sus gestores suizos para introducir ese dinero en España. Lo hicieron a través del aeropuerto de Barajas: durante años el abogado Dante Canonica transportó dinero desde Ginebra a Madrid en vuelos regulares de Iberia.

Sobre la monarquía española, representada ahora por Felipe VI, Revilla ha asegurado que “afortunadamente no se parece en nada al padre” y que “hay que separar al padre del hijo” aunque se muestra cauto: “Igual dentro de unos años me tengo que tragar mis palabras”.

Revilla ha asegurado que “no se va a sumar” a un debate sobre la utilidad de la monarquía: “Abrir ahora la espita de la monarquía, yo ahí no me voy a sumar”.

“Yo conozco al rey Felipe y he hablado con él muchas veces. He estado horas y horas con él, incluso una vez me llevó en su avión, desde aquí a Madrid. He comido con él. El otro día estuvimos hablando casi una hora. He tenido cuatro o cinco entrevistas con él. Este es un rey serio. No tiene ninguna de las veleidades del padre”, ha señalado Revilla

El político ha dicho también que Felipe VI “conoce los temas de España como nadie” y ha reseñado que “está haciendo el hombre una tournée por España para intentar relanzar un poco la institución monárquica”.

Y le da un consejo: “Lo mejor que debiera hacer es apartarse del padre. Cuanto más lejos esté...”.