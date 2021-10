Miki Nadal habla claro de Samantha Vallejo-Nágera tras la polémica

El humorista Miki Nadal fue expulsado este lunes junto a Terelu Campos de la sexta edición de MasterChef Celebrity. El talent de TVE sorprendió y realizó algo que no acostumbra a hacer: eliminar a dos concursantes el mismo día.

Pero más allá de esta doble expulsión, que descolocó a los espectadores, el protagonismo (para mal) lo tuvo la cocinera e integrante del jurado, Samantha Vallejo-Nágera.

La repostera fue duramente criticada por los espectadores por sus continuos gritos, algo que no es la primera vez que le ocurre. Este comportamiento, que se repitió especialmente durante la prueba de exteriores, molestó a la audiencia hasta el punto de llenar Twitter de comentarios.

Vallejo-Nágera, ante todo el mar de críticas, recibió el apoyo de Nadal, que desde Zapeando defendió su actitud, a pesar de los gritos que recibió en la prueba de exteriores.

“Lo que me gusta de Samantha es que grita, pero no tiene un in crescendo en su tono de voz, hace el salto de 0 a 100. ¡Ni un Ferrari! Ella es de mecha corta, pero la verdad es que te espabila, es como echarte un chorro de agua fresca. Es como, ¿qué ha pasado?”, aseguró el cómico.

El aspirante también reconoció que se arrepintió de la actitud de burla que tuvo al inicio de esa prueba de exteriores: “Al ver a Samantha ya me di cuenta de cómo iba el nuestro”.

Además, Nadal confesó que se había librado de la expulsión tras la primera de Terelu, pero que cuando le dijeron que se iba lo asumió: “Cuando dijeron mi nombre me resigné, pues nada, a casa”.

“Me lo merecí porque tenía cuatro ingredientes obligatorios y me dejé uno. Las reglas son así. Me dio penita, la verdad, pero yo tenía claro lo que tenía que hacer, pero cocinar con prisas es lo que tiene”, remató.