Momento de tensión de Chicote con una política, que acaba dejándole con la palabra en la boca

Alberto Chicote ha vuelto a la televisión con una nueva temporada de ¿Te lo vas a comer?, que esta semana trata las denuncias de agricultores de Almería respecto al re-etiquetado de los productos hortofrutícolas.

En una entrevista en Espejo Público, el cocinero ha adelantado que trató de concertar una entrevista con la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, pero que se la denegaron argumentando “temas de agenda”.

Así que el equipo del programa se acercó a un encuentro con medios de comunicación que protagonizó la política para poder plantearle las cuestiones que quería.

Como se ha visto en un adelantado emitido en Espejo Público, Chicote se enfrentó a Crespo para decirle: “Me hubiera gustado mantener esta entrevista un poquito más en privado, pero como me han denegado la petición en varias ocasiones...”.

“Me gustaría saber con respecto al tema del re-tiquetado. Hay seis empresas investigadas y no sabemos cuales son”, planteó el chef, ante lo que la consejera replicó: “Cuando los funcionarios vean que puedan ser abiertos los podrán a disposición”.

Una respuesta que no contentó a Chicote, que volvió a la carga: “Llevan meses, ¿cuántos meses llevan?”. Crespo afirmó entonces que, cuando llegaron al Gobierno, “no había inspecciones” y que ellos han doblado el número hasta las 236.

“Yo llevo una semana aquí y he hablado con gente que dice que con estas manitas está haciendo esto. Es decir, que tan tan complicado no me parece, sinceramente. Ustedes tienen los recursos y la obligación, yo solo la opción”, criticó Chicote.

Las palabras del cocinero provocaron que la consejera repitiese sus argumentos: “Nuestros recursos y obligación ha sido hacer 236 inspecciones donde no se hacia ninguna y abrir seis expedientes sancionadores”.

″¿A qué tipo de sanciones se enfrentan?”, quiso saber el cocinero. Pero en ese momento tanto Crespo como su equipo cortaron la comparecencia de forma repentina y se marcharon.

En Espejo Público, Chicote ha lamentado que le negaran la entrevista argumentando problemas de agenda puesto que, según ha afirmado, los márgenes de tiempo con los que trabajan son “bastante grandes”.