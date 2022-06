Monasterio toma la palabra y le dedica estas palabras a Ayuso: muy muy significativo

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido que mientras ella sea la jefa del Ejecutivo autonómico “los libros van a estar libres de su adoctrinamiento sectario”, dirigiéndose a la portavoz de Unidad Podemos, y que a las mujeres no las van a tratar “como rebaño”.

“No llevo trabajando toda la vida para que usted, cuya jefa es ‘la mujer de’ me dé lecciones. No me van a dar lecciones como mujer y las mujeres en esta Comunidad son más mujeres que lo que la izquierda piensa. Ya pasamos del marido del pasado a la izquierda. Estamos por encima de sus mantras”, ha sostenido.