Olona amenaza a Moreno con no apoyar su investidura si no hay coalición

Caretas fuera. Macarena Olona se ha ofrecido, alto y claro a ser la vicepresidenta de Juanma Moreno, al que “tiende su mano” a partir del 19 de junio. Pero la oferta es condicionada; la candidata de la ultraderecha ha dejado claro que “si solo necesita un voto o una abstención de Vox, no se la vamos a dar si Vox no está en el Gobierno”.

La interpelación de Olona ha sido directa, mirando a la cara a Juanma Moreno, al que el sorteo le situó justo a su lado en el plató. En su particular speech, la exdiputada en el Congreso le ha llegado a decir que “no le tiene en cuenta todas las cosas malas que ha dicho en campaña... y que si aceptaría ser (él) su vicepresidente si gana Vox”. De este modo, el partido de Abascal copia el modelo adoptado en Castilla y León, donde marcó como línea roja entrar en el Ejecutivo para sacar adelante la nueva legislatura de Fernández Mañueco.

El presidente de la Junta, con todas las encuestas a favor pero sin previsión de mayoría absoluta, ha cargado contra la líder de la ultraderecha por su discurso: “Señora Olona, usted no sabe lo que es gobernar, usted no sabe lo que es desalojar a miles de personas o cerrar negocios. Y nadie promete tanto como cuando sabe que no va a gobernar”.

En ese punto, ha contestado a medias, evitando una respuesta clara: “Yo quiero gobernar en una alianza con los andaluces, interpretando la pluralidad de esta tierra”. Sí le ha dedicado un mensaje concreto a Olona, a la que ha señalado que “no entiendo que usted no crea en la autonomía y ahora quiera ser vicepresidenta de una institución que quiere destruir”.

Posteriormente, a preguntas del candidato socialista, Moreno Bonilla ha repetido su mantra del acuerdo con los andaluces. “Podemos gobernar para la mayoría de los andaluces, porque mi opción es la que mejor representa la pluralidad”.