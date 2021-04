Muere en prisión Bernie Madoff, autor de la mayor estafa piramidal de la historia

Mario Tama via Getty Images

Mario Tama via Getty Images Bernie Madoff, a la salida de un juicio

Durante su estancia en la cárcel, confesó no haberse arrepentido de su delito en una entrevista concedida a New York Magazine en 2010. “Que se jodan mis víctimas”. “Ojalá me hubieran cogido hace seis u ocho años... fue una pesadilla para mí”, llegó a decir.

Según recoge la agencia Associated Press, que cita a fuentes internas, el inversor ha muerto en el Centro Médico Federal en Butner, Carolina del Norte, aparentemente por causas naturales.

El año pasado, los abogados de Madoff presentaron documentos judiciales para intentar que el hombre de 82 años saliera de prisión en plena pandemia alegando enfermedad terminal, pero la solicitud fue denegada.