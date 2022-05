Nacho Cano habla de Ayuso en unos términos que dan muchísimo que hablar

Ha querido hablar el cantante “del coñazo de la izquierda y la derecha”: “Ser agradecido no es ni de derechas ni de izquierdas. Es ser agradecido. Esta mujer ha hecho que en esta ciudad podamos tener todos hoy trabajo, podamos seguir con la vida. Mantuvo los teatros abiertos y gracias a que ella mantuvo los teatros abiertos yo pude pagar, gracias a mis inversores que no se fueron, los sueldos a la gente”.

“Lo único que dije, además en boca de gente muy de izquierdas, porque a los artistas se les dice muy de jovencitos que si no son de izquierdas no van a trabajar, le dije lo que le expresaba la mayoría de la gente que es gracias”, ha proseguido.

Y ha añadido: “Es una valiente que se ha dejado los cojones por todos nosotros para que vivamos mejor y hay que agradecérselo y cuando el valiente hace algo así y los demás no se lo agradecemos y todos nos beneficiamos, de izquierdas o de derechas”.

Para terminar con este asunto ha comentado: ”¿Cómo te quedas tú si te dan la oportunidad de a esa persona agradecerle algo y no lo haces? ¿Cómo te vas a la cama? ¿Se la juega por mí y yo no me la voy a jugar por ella, aunque sea un poquito?”.