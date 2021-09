Naciones, mermeladas y coches

Al hilo de la mesa catalana, esta semana volví a oír en una tertulia radiofónica la expresión “nación de naciones”. Tengo la costumbre de escuchar mi radio de radios todos los días de días mientras tomo mi desayuno de desayunos. Concretamente estaba terminando un plátano de plátanos y me disponía a extender mermelada de mermeladas sobre una tostada de tostadas con un cuchillo de cuchillos cuando el tertuliano de tertulianos en concreto habló de plurinacionalidad, de identidades nacionales y de no sé qué otras gaitas de gaitas tendentes a justificar que la región española más rica no tiene porqué promediar su nivel de vida con el resto de España. Quedé pensativo. De hecho, conduciendo mi coche de coches hacia mi trabajo de trabajos seguía dándole vueltas a la cuestión. De cuestiones.

Es curioso. Puede existir un trabajo compuesto de varios trabajos, pero no un coche compuesto de varios coches. Una mermelada de mermeladas, sí; un tertuliano de tertulianos, no. No puede existir un plátano de plátanos, pero sí una tostada de tostadas. Con un ejemplo robado al filósofo Gustavo Bueno, puede existir una línea de líneas pero no un círculo de círculos. ¿Qué tienen los tertulianos, los plátanos y los círculos, que no tengan las mermeladas, las tostadas y las líneas? Estructura. Los segundos no poseen una estructura, son homogéneos, sin partes ni organización, se agregan simplemente yuxtaponiéndose. Por el contrario, los primeros sí tienen estructura interna, partes, cierres, organización diferenciada; sí son un todo morfológico y no meramente una masa lisa y amorfa.

Por tanto, habrá que preguntarse si una nación se parece más a una mermelada o a un coche. Y la respuesta va a depender de la idea que tengamos de nación. Si por “nación” entendemos una unidad de destino en lo universal, un sol poble, una etnia, perdón, una cultura aglutinada por una lengua, una masa lisa, entonces está claro que una nación es una mermelada, y podremos crear una nación de naciones con el único inconveniente del sabor emborronado que tienen las mermeladas de mermeladas. Pero si por “nación” entendemos una estructura política, administrativa y jurídica: ministerios, secretarías, funcionarios, impuestos… una jerarquía con partes que organizan la soberanía de todos respecto de todo, entonces una nación es un coche, y decir “nación de naciones” es simplemente hacer ruido con la boca.