Nadie debería tener cáncer con 14 años, pero me ha tocado y esto es lo que he aprendido

Yo solo tenía 14 años cuando me diagnosticaron y, sinceramente, creo que no entendía bien lo surrealista que era mi situación. De un día para otro, mi prioridad pasó a ser sobrevivir. Tras superar la quimioterapia, recuperar mi amor propio y aceptarme a mí misma fue mucho más complicado. No me parecía a nadie de mi instituto y sentía que no podía escapar de lo que me había pasado. Recibía muchas miradas y cada vez me resultaba más difícil ser amable e ignorar la forma en que me veían los demás. Mis problemas de imagen corporal empeoraron tanto que no era capaz de mirar al espejo sin echarme a llorar. Llegué incluso a cubrir mi espejo con bolsas de basura porque no me apetecía verme.