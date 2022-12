Navarra ya no suma: La Ejecutiva de UPN rompe por unanimidad con el PP y se presentará en solitario a las elecciones

De esta forma, si el Consejo Político ratifica la determinación de la Ejecutiva, la coalición Navarra Suma entre UPN, Partido Popular y Ciudadanos no se reeditará en los próximos comicios.

No obstante, según Esparza, la decisión la había tomado el PP en verano, cuando dijo que querían mantener sus siglas, “algo que se mantiene a día de hoy”.

“Es muy difícil hablar con el PP”

Además, el presidente de UPN ha subrayado que “es muy difícil hablar con el PP” y ha explicado que “en varias ocasiones” han tratado de reunirse pero no ha sido posible.

No habrá pacto con Ciudadanos

En cuanto al otro miembro de la coalición, Ciudadanos , Esparza ha señalado que “atraviesa un momento tremendamente complicado y no parece que vaya a ser capaz de recuperar la fuerza que tuvo en su momento”, por lo que no está sobre la mesa pactar en solitario con la formación naranja.

En una rueda de prensa en la que también han estado presentes el resto de miembros de la Ejecutiva, como el alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, o el expresidente Miguel Sanz, Esparza ha resaltado que ir en solitario “nos da más apoyo social, más alternativas y opciones para gobernar Navarra y que EH Bildu no decida nada”.

“Las encuestas nos dicen que esta vez sumamos más apoyos yendo por separado que yendo juntos y nos dicen que ir separados es lo que más opciones nos da para conseguir nuestro objetivo, que es volver a liderar Navarra y que EH Bildu no mande en esta tierra, que no decida”, ha destacado el presidente de UPN.

Ciudadanos: “Ha habido falta de respeto y poca educación”

En declaraciones a Europa Press, Pérez-Nievas ha indicado que la postura de la Ejecutiva de UPN no le ha sorprendido porque el partido “lleva tiempo mostrando y comportándose de manera que se veía que iba a tomar esa decisión”. Un ejemplo, según él, es lo ocurrido en agosto, “cuando salen a interpretar unas declaraciones de Miguel Tellado (PP) como una ruptura, cuando eso no era así porque lo he comprobado personalmente con Miguel Tellado”.