Nicolas Cage: "Comprar un cráneo de dinosaurio fue algo desafortunado. Me gasté 276.000 dólares"

Nicolas Cage no está contento con el que fue su objeto más famoso. El actor compró un cráneo de dinosaurio en una subasta legítima y pronto se convirtió en el protagonista de chistes virales. Ahora, Cage se arrepiente, como ha confesado en The New York Times.

“Comprar un cráneo de dinosaurio fue algo desafortunado. Me gasté 276.000 dólares (246.000 euros)”, ha revelado el protagonista de City of Angels. El dinero que se gastó no fue lo peor, sino que esa gran cantidad cayó en saco roto: “El cráneo había sido extraído ilegalmente de Mongolia y luego tuve que devolverlo. Nunca recuperé mi dinero”. Lo perdió en 2015.