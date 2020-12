No, no y mil veces no (aunque luego sí)

No caen en el desaliento, no se arredran. Luchan con denuedo por recuperar cada centímetro de libertad cercenado. Porque sin libertad no hay democracia. Por tanto, sostienen, España no es una democracia.

Respeto absoluto a fijar, si así se quiere, el año, mes, día y hora de tu muerte. El cuándo y el cómo. Y libertad para que cualquier persona se divorcie de su pareja, se acueste con quien desee o se enamore de quien le dicten su cabeza y corazón. El suyo, no el de los demás. Eso es libertad, como lo es interrumpir un embarazo de forma voluntaria dentro de los márgenes de la ley. No es cuestión de izquierdas, de derechas o de centro, sino de libertad.

Defensores de una palabra tan rotunda como libertad cuya única respuesta es ‘no’. No al divorcio, no al aborto, no a la eutanasia, no al gobierno que han elegido libremente los ciudadanos, no a esta democracia. No, no y mil veces no, pese a que los mismos que se cierran en banda luego esgrimen un amplio sí al divorcio cuando se trata de resolver su infernal matrimonio; sí al aborto cuando son ellos los que sufren un embarazo no deseado; sí a la democracia cuando son ellos o los de su cuerda los que gobiernan. Sí a la eutanasia cuando quieran dejar de respirar.