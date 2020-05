Noemí Galera, 'trending topic' por la bronca a una concursante: "Quiero que quede claro"

Los concursantes de OT 2020 han vuelto a la Academia después del confinamiento y afrontan así la recta final del concurso, al que le quedan dos semanas.

Y, como no podía ser de otra manera en esta edición, Noemí Galera se ha convertido en trending topictras una bronca a Samantha después de un duro episodio en una clase.

“No estará Iván. No puede estar, cómo va a estar estamos a lunes. No va a estar. No puedo. No soy capaz. No quiero estar aquí. No estoy a gusto. Me quiero ir. No sé que me pasa yo no estoy bien”, ha estallado Samantha en una clase con Iván Labanda.