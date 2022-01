Djokovic se pronuncia en sus redes por primera vez en toda la polémica

OSCAR DEL POZO via Getty Images

OSCAR DEL POZO via Getty Images Djokovic, durante un partido de la Copa Davis en Madrid

Novak Djokovic lleva días siendo noticia y no por ser el número 1 del tenis mundial. El deportista serbio permanece en un hotel de Melbourne a la espera de la decisión de la Justicia australiana sobre si debe abandonar o no el país al no cumplir con los requisitos impuestos por la covid-19 en Australia.

El tenista lleva desde el jueves aislado en el centro utilizado para las cuarentenas de enfermos con covid después de haber estado retenido varias horas en el aeropuerto. Su negativa a explicar si se ha vacunado o no choca con la ley del país oceánico, que de momento le ha revocado el visado para entrar y participar en el Open de Australia.

Su caso se ha hecho batalla social y hasta diplomática, con protestas del propio presidente de Serbia. Ayer, su padre le consideraba como el “Espartaco del nuevo mundo” y le comparaba con Jesucristo.

Mientras, Djokovic sigue en el hotel atento a las novedades. Llevaba días sin posicionarse en sus redes y este viernes lo ha hecho con un breve story en su Instagram, donde agradece los apoyos: “Gracias a la gente de todo el mundo por su apoyo continuo. Lo puedo sentir y lo agradezco mucho”.