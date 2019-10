Nuria Bermúdez reaparece en televisión: así es su vida 10 años después

Nuria Bermúdez era uno de los rostros más famosos de la televisión durante la época de Crónicas Marcianas, de Tómbola, de DEC y de todos aquellos programas míticos del corazón.

En esa época, Bermúdez se hizo conocida por airear sus escarceos amorosos con futbolistas de la época. Después tuvo una relación sentimental con el futbolista Dani Güiza y se hizo agente FIFA.

Ahora, ha reaparecido en Espejo Público con Susanna Griso después de 10 años alejada de los platós de televisión.

“Soy una mujer de mi casa y me dedico a cuidar de mi hijo. Ahora en vez de vender un jugador te vendo un robot de cocina. Si quieres te hago una demo”, le ha contado a Susanna Griso.

Sobre la fama en aquella época ha afirmado que “pagas un peaje demasiado caro”: “Me gusta estar en un plano más anónimo. No me importa colaborar en un programa pero no quiero exponer mi vida privada. No todo vale”.

“Trabajos que no tienen nada que ver con la tele, parejas, ideas que tiene la gente de ti...”, este es para Bermúdez el coste que ha tenido que pagar por ser famosa.