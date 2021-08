Obama planea una multitudinaria fiesta de cumpleaños pese al rebrote de covid

Un portavoz de la Casa Blanca ha asegurado este lunes en un comunicado que Joe Biden, actual presidente y que fue vicepresidente con Obama, no podrá asistir al evento, pero que el otrora vicepresidente de Obama “espera ponerse al día con el expresidente Obama pronto y darle la bienvenida adecuada en el club de mayores de sesenta años”. El portavoz no dio las razones del por qué Biden no asistirá, pero está previsto que el mandatario viaje este viernes a su casa en la playa de Rehoboth Beach, en Delaware.

El entorno conservador está aprovechando el acto para cargar contra Obama. Brent Bozell, presidente de la empresa de análisis de medios Media Research Center, preguntó en Twitter si los medios cubrirán la celebración del expresidente como “el próximo gran evento de súper contagio” y el analista de derecha Jim Hanson apuntó con ironía en la noticia de la fiesta de que “las mascarillas y los cierres son para la prole”.

Michelle Obama ha hablado también en People sobre su futuro y el de de su marido ante esta celebración, cuando los años suman: “Les he estado diciendo a mis hijas que estoy avanzando hacia la jubilación en este momento, eligiendo proyectos y persiguiendo el verano. Barack y yo no queremos volver a experimentar el invierno nunca más. Estamos construyendo las bases para que alguien más continúe con el trabajo para que podamos retirarnos y estar juntos, y Barack sabe jugar demasiado al golf y yo puedo burlarme de él porque él no tiene nada más que hacer”, ha asegurado.