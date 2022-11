Omar Montes: "Voy porque a mí me llama la selección. Si me llama Qatar les mando a la mierda"

Tras la renuncia a actuar de Dua Lipa, Rod Stewart y Shakira, como protesta contra el país por vulnerar los derechos humanos, en España conocimos que la eurovisiva Chanel también había rechazado viajar hasta el estado árabe.

Publicidad

Pero hay artistas que sí lo harán y en los próximos días se desplazarán hasta la sede organizadora del campeonato para cantar y animar a jugadores y seguidores. Uno de ellos es Omar Montes que actuará en el Fan Festival el 30 de noviembre.

“Yo no estoy de acuerdo con las cosas que hace ese país. Nadie está de acuerdo porque son barbaridades. ¿Pero a mí qué coño me cuentan? A mí quien me llama es mi país”, explica el artista a El HuffPost cuando le preguntamos por la polémica.

“A mí no me llama Qatar y me dice ‘oye, vente que tal’ porque no iría. A mí me llama la selección española para apoyar a los jugadores. Y me contrata la selección española. Si me llama Qatar les mando a la mierda”, justifica rotundo su presencia allí.

“A mí me llama mi selección y voy a estar con los futbolistas número uno y me la voy a gozar haciéndome fotos con ellos. Me llevo una camiseta para que me la firmen todos los jugadores para dársela a mi hijo”, reconoce hablando con ilusión de ese encuentro con la selección, pensando especialmente en su hijo.

Publicidad