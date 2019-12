Pablo Iglesias confirma lo que no han podido grabar las cámaras: lo ha vuelto a hacer en su encuentro con el rey

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido recibido este miércoles por el rey en el Palacio de la Zarzuela.

El político le ha trasladado su total apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno de coalición con su fuerza política.

Felipe VI ha iniciado con Iglesias la recta final de sus consultas con los representantes de los partidos para decidir si propone un candidato a la investidura.

Tras reunirse durante la mañana con los representantes de IU, PNV, En Comú Podem, JxCat y Ciudadanos, el jefe del Estado se ha visto poco después de las 16:00 horas con el secretario general de Podemos para que le comunique cara a cara su posición.

Iglesias ha explicado que, en esta reunión, ha proseguido lo que ya es casi una tradición en sus encuentros con el rey: hablar de series.

“Hemos hablado en concreto de The Loudest voice, La Voz más alta, una serie muy interesante que cuenta la historia de Roger Ailes al mando de Fox News y cómo esa manera de hacer comunicación se ha convertido, por desgracia, en un paradigma en la política y en el periodismo”, ha explicado Iglesias.

En su último encuentro, en septiembre, hablaron de la seriede Movistar+ En el corredor de la muerte.

“Hemos hablado de una serie que he visto y me ha impresionado sobre Pablo Ibar. Una serie de Movistar basada en el libro de Nacho Carretero que habla de una situación completamente injusta que vive un ciudadano español en Estados Unidos, condenado a pena de muerte y ahora a cadena perpetua por un delito que no ha cometido”, explicó el líder de Podemos.