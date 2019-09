Así va a dormir Pablo Iglesias en las próximas semanas

El presidente lanzaba el jueves una frase que ha escocido mucho al morado: no podría dormir por las noches tranquilo si hubiera tenido un Ejecutivo de coalición. La respuesta de Iglesias llegaba el viernes: Sánchez le mintió. “Me dijo que haríamos un Gobierno de coalición y le trasladé a mi equipo que su palabra era sincera. Fue un error”, confesaba.

Ese mismo día arranca oficiosamente la precampaña y la lucha ya por el voto (a través del ‘relato’). Una cosa ha quedado clara durante estas horas: se avecina una buena guerra de acusaciones y palabras entre el PSOE y Unidas Podemos. La izquierda on fire.

El resto ya es historia. La ronda de Felipe VI acaba con la constatación de que Sánchez no tiene los votos y no se convoca la investidura. Esto se traduce en un enorme fracaso político y en la celebración de elecciones el próximo 10 de noviembre. Al día siguiente en el Congreso de los Diputados ni se cruzan: Iglesias llega tarde por culpa de un atasco, dicen en su entorno.

Once de la mañana del martes. Plena efervescencia política. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, levanta el teléfono y llama a Pablo Iglesias (Unidas Podemos) . Quiere conocer su decisión final antes de verse con el rey. El ‘morado’ lo tiene claro: mantendrá su abstención salvo que el PSOE acepte la coalición. Y le advierte, además, de que se replanteará su voto si hay un acuerdo in extremis entre socialistas y Ciudadanos.

A pesar de que las encuestas no pintan muy bien, en UP creen que van a hacer un muy buen papel electoral. De hecho, fuentes ‘moradas’ confían en ser terceros y superar el 10-N a Ciudadanos. Saben que una parte del PSOE también quiere esas elecciones para destruir a Podemos.

Tienen que terminar de diseñar su estrategia electoral. Pero uno de los ejes en los que se van a mover serán los conceptos de “verdad y mentira”, dicen fuentes de UP. El mensaje: Podemos no miente, dice la verdad y cumple. A su juicio, ellos han demostrado más lealtad y sinceridad que el PSOE durante toda la negociación.

Y hasta aquí hemos llegado. Ahora ya toca organizar la campaña para este atípico 10-N y conscientes del enfado y la decepción de una parte muy importante de la izquierda (y a la espera de Íñigo Errejón). Lo primero que tiene en mente UP, según fuentes moradas, es que va a ser una campaña austera, coherente con la sensación de hastío de los ciudadanos. En este sentido, ya han lanzado una propuesta: un buzoneo único de propaganda electoral con el objetivo de ahorrar en gastos electorales.

Asimismo, entienden en Podemos que la llegada de Errejón a la política nacional no debería conllevar directamente una buena imagen dentro del electorado, sino que puede interpretarse como un político que va a dividir más a la izquierda y que su salto no significa que se vaya a desbloquear la situación del país. Sostienen que muchos votantes podrían criticar su poco respeto a los madrileños después de haber concurrido a las autonómicas y marcharse a los cinco meses.

Un panorama que se complicará por la izquierda si finalmente Íñigo Errejón decide dar el salto al ruedo nacional y traslada su plataforma de Más Madrid -Manuela Carmena ha descartado encabezar esa hipotética lista-. En una asamblea este domingo decidirán si se presentan. Iglesias y su círculo conocen perfectamente al que fuera uno de los fundadores del partido y dan por hecho que dará el paso más tarde o más temprano. Pero trasladan esos días la idea de que no le tienen miedo y, de hecho, fuentes ‘moradas’ indican que podría hacerle más daño al PSOE que a ellos.

A Podemos tampoco le pasan inadvertidos los mensajes que está lanzando el PSOE sobre la llegada de nubarrones económicos y la falta de experiencia de UP en gestión. Pero desde el partido morado, cuentan las fuentes, van a poner el acento de que ante una posible recesión hay que hacer los recortes “a los de arriba” y que no se van a subir los impuestos a las clases trabajadoras. Y recuerdan además que el partido no le debe nada a los bancos.