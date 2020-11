Biden y Harris han ganado. Y ahora, ¿qué?

Pandemia, pandemia y más pandemia. El leitmotiv que ha acompañado al demócrata Joe Biden durante su campaña lo acompañará también en sus primeros días en el cargo, una vez tome posesión de la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

Por mucho que el todavía presidente, Donald Trump, se niegue a aceptar su derrota, ya nadie duda de que los demócratas gobernarán a partir de enero. Pero la pregunta es: ¿cómo? ¿Qué harán para dar la vuelta a los cuatro locos años de la presidencia de Trump? ¿Por dónde van a empezar, con una sociedad sumida en una crisis sanitaria, económica y, sobre todo, tremendamente polarizada? Recordemos que Trump sacó en las elecciones del 3 de noviembre de 2020 más de 72 millones de votos, siete millones más que en 2016.

Como han señalado estos días muchos expertos, Trump ha perdido, pero el ‘trumpismo’ sigue vivito y coleando. Y ese es uno de los principales retos que afrontarán Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, en los próximos cuatro años. Eso, y el coronavirus, que en Estados Unidos ya ha acabado con la vida de más de 240.000 personas.

Quitar el sentido político a la mascarilla

La estrategia de la anterior Administración frente a la epidemia se puede resumir en un punto: ignorarla. De ahí que los demócratas ahora busquen hacerse fuertes con ello. En su primera comparecencia después de reconocer su victoria, Joe Biden lanzó un mensaje muy claro: “Os lo suplico, usad la mascarilla”.

“Podríamos salvar miles de vidas si todo el mundo llevara mascarilla. No vidas demócratas o republicanas, sino vidas americanas. Quizás salvemos la vida de la persona que repone su supermercado, de un colega de trabajo, del profesor de tus hijos... Usar la mascarilla no es una declaración política”, prosiguió Biden. El presidente electo de Estados Unidos hacía así un dos por uno: reivindicar el cambio de gestión en la pandemia y apelar a la unidad de la sociedad, al margen de siglas y colores, ya que en los últimos meses el uso o no de la mascarilla se había convertido en un claro mensaje político; o estabas con Trump (y no la llevabas puesta) o contra él (y entonces sí te la ponías).