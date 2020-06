Pandemias, Brexit, Boris Johnson… ¿seguro que Reino Unido es destino para emigrar?

Los que vuelven tras una estancia corta no encontrarán la dificultad para adaptarse, pero muchos de aquellos que han alargado su periodo como emigrantes se encuentran de repente con que la vuelta a casa no es fácil, y ya no es su casa, ni su barrio, ni su país… tras vivir en otra cultura han cambiado ellos, y ahora se suman a los muchos que en ningún sitio estamos al 100% contentos.

En Reino Unido la vuelta de muchos españoles se ha estado dando desde 2016, en el que tuvimos un duro golpe con la realidad… y muchos tras estar asentados durante lustros en el país.

El coronavirus ha puesto las cosas en su sitio, y si lo sumas a la incertidumbre del Brexit, hace que quizás no sea tan apetecible vivir este periodo histórico en primera persona y sea mejor no ser partícipe del experimento y verlo desde la barrera de tu casa en España o quizás desde un nuevo destino lejos de las aguas turbulentas del Mar del Norte, donde no haya un apoyo a las posturas xenófobas y anti-emigración tan claras como en los últimos 4 años por parte no ya de ultras o partidos populistas, sino desde dentro del Gobierno mismo.

Boris Johnson hace solo unas semanas poniéndose de nuevo la careta de esa hipocresía tan común hoy en día en el Partido Conservador británico, en su alocución a los medios para informar sobre los datos del coronavirus, decidió soltar un sonrojante “tutti benvenuti” para pedir que los ciudadanos europeos trabajando en trabajos en cafeterías, restaurantes y hoteles en Reino Unido, volvieran a Londres a ponernos cafés y servirnos comida, ya que así se ayudaría a impulsar la apertura de los centros de las ciudades.

No solo quiere a nuestros hijos en los colegios como conejillos de indias para investigar cómo avanza la imparable propagación del virus (imparable porque el lo quiere así), ahora quiere que nuestros compatriotas que estaban trabajando en grandes ciudades por el salario mínimo vuelvan a trabajar donde ningún ciudadano nativo quiere hacerlo y paguen impuestos, y alquilen pisos, y aporten más de lo que gastan de sus colegios y hospitales.

Aquellos a los que su ministra de Interior, Priti Patel, denominó “low skilled” (con habilidades bajas), y que en su sistema por puntos a partir de 2021 tendrán más problemas para entrar en el país, son a los que Boris Johnson tira miguitas de pan para atraerlos de vuelta.

Muchas granjas dejaran toneladas de frutas y verduras sin recoger en sus suelos este verano. Muchos establecimientos pondrán carteles buscando trabajadores este verano y todo esto restará en muchos millones de libras esterlinas a esa recuperación en forma de V que algunos economistas vaticinan.