Pau Donés emociona con su vídeo de regreso

Pau Donés está de vuelta. El músico, de 53 años, ha publicado Eso que tú me das, el nuevo single de su grupo, Jarabe de Palo, y que supone el regreso del cantante a la música.

Precisamente el conjunto acaba de sacar por sorpresa un nuevo álbum, titulado Tragas o escupes. “Eso que tú me das es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”, ha asegurado Donés en un comunicado difundido por su discográfica.

“Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no”, asegura el artista.

“Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mí”, añade.

Al artista le diagnosticaron un cáncer de colón en 2015 y en 2017 anunció una recaída que le obligó a dejar la música en 2018. Hasta ahora.