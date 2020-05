El 'recado' de Sánchez a Díaz Ayuso (sin mencionarla): "Es una frivolidad"

Pedro Sánchez ha vuelto al Senado para someterse al control de la Cámara Alta por la gestión del coronavirus. La oposición le esperaba con ganas y ha tardado poco en atacarle. Sin embargo, la respuesta más contundente del presidente no ha llegado en un intercambio con miembros del PP, sino de Ciudadanos... aunque para hablar de Isabel Díaz Ayuso.

Interpelado por Lorena Roldán (Cs) sobre el hecho de que “el Gobierno debe tener plan a, plan b, plan c y plan d” contra el virus y de las críticas de diversos presidentes autonómicos, Sánchez ha lanzado un dardo a la líder madrileña (eso sí, sin mentarla).

“En ese repaso que ha hecho usted de líderes autonómicos y líderes de partidos que no parece que profesen con sus fundamentos se le ha olvidado alguna presidenta autonómica, que ha dicho hoy que todos los días se producen atropellos y no por ello se prohíben los coches”, ha respondido Sánchez, que se guardaba lo ‘mejor’ para el final: “Eso no es un plan, eso es una frivolidad”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado esta mañana que “estamos en un punto muy delicado en el que hay que conjugar la salud con el desarrollo”, en relación a la evolución de la pandemía. “Todos los días hay atropellos y no por ello prohíbes los coches, al final vamos a tener que aprender a convivir [con el coronavirus]”, ha defendido la dirigente popular en una entrevista a Es Radio.