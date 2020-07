Pedro Sánchez habla así sobre Fernando Simón en el Congreso y provoca la reacción de muchos diputados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en el Congreso la figura de Fernando Simón tras los ataques que le han lanzado los líderes de PP y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal.

“Me siento profundamente orgulloso de que España tenga servidores públicos como el doctor Simón al frente de esta situación”, ha zanjado el jefe del Ejecutivo, que ha provocado los sonoros aplausos de la bancada del PSOE y de Podemos.

Todo ello después de que Abascal calificase de “nefasto” al doctor Fernando Simón y pidiese su cese al Gobierno.

″¿Cuánto van a tardar en cesar al nefasto Simón, que se ha alegrado de que los turistas no vengan? Se ha atrevido a decir que así nos quitan un problema”, ha asegurado Abascal, quien ha criticado que los miembros del Gobierno “aplauden cualquier cosa y aplauden a cualquiera porque no tienen decoro, no tienen vergüenza y no defienden los intereses de los españoles”.