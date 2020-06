Perdonen la tristeza

Yo, como el adolescente en el poema de Pavese, quise sonsacarle las historias vividas en la cubierta de un arrastrero de altura. De todas las que encadenó, más hubieran sido si la maldita prisa del autónomo no me hubiera espoleado, me impresionó sobremanera la noche en que, rendido el barco a una tempestad atroz, esperó, junto con sus compañeros, en la sala común, el naufragio. Formaban parte de la tripulación cuatro marineros que ya habían sobrevivido al mar agarrados a un bidón durante dos días.

- “De noche, las pocas veces que disponía de unos minutos, porque entre los turnos, comer algo y mal dormir se me iba el tiempo, me gustaba subir a cubierta. Era como si me emborrachara de estrellas”.

La marea me trajo hace unos días a David, padre de un buen camarada, un anciano cuya voz se fatiga al arrastrar el ancla de una vida larga, difícil y aventurera a su pesar. Como todos, hubiera querido ser oficinista de pro, aburrido en su mesa y vivaz en la barra del bar, pero la patria chica y los años oscuros en que nació lo subieron a un barco de pesca, donde llegó a ser segundo de máquinas. Cuando volvió a tierra lo hizo para conducir un camión; al aparcarlo, silenció al Fari y transitó por otros oficios hasta que la frialdad burocrática le permitió descansar, no sé si con júbilo o con hartazgo.

Cela contradecía a quienes le acusaban de inventar diálogos inverosímiles: “Usted no se imagina, Abraham, la de cosas oídas que he dejado de escribir para que no me llamaran fantasioso.”

Quevedo escuchaba con sus ojos a los difuntos. Yo, que he hecho de los libros un placer culpable y público (aunque el público, en ocasiones, no se muestre conforme), prefiero escuchar a los vivos, y, a ser posible, con las orejas.

Quien no escucha, o quien solo se escucha a sí mismo, no vive.

Son, en muchos casos, los mismos que ahora insultan a quienes esperan la prestación que eche un poco de arroz al agua que hierve en el puchero o, en muchos casos, un poco de gas que les permita hervir el agua. Son los que hablan de “paguitas” y “sueldos Nescafé”, al tiempo que reclaman sin atragantarse (el Premio de marras iba a estar reñido) protección y manga ancha para sus cuentas en el extranjero. Son los que amenazan con no contratar si no se les permite explotar al contratado. Son, en fin, quienes prefieren una patria yerma a una patria de la que no sean dueños.

De tales miserables (no los que no llegan a primeros de mes, mil veces más dignos) envidio tan solo su capacidad para apartar la mirada. Yo no puedo. Me rodean (y mira que es difícil) largas colas de gente buena que esperan una fiambrera para cinco; compadritos que no salen del cuarto realquilado por no toparse con su posadero (tan sin blanca como el huésped, en ocasiones); niños que quieren volver al cole porque añoran el san jacobo con patatas y padres que echan imaginación al día de mañana porque no les queda nada más; currantes arrojados a la cuneta demasiado pronto para esperar una pensión y demasiado tarde para esperar un nuevo tajo…

También me acuerdo de los vagos irredentos (he padecido a muchos) que ahora entre ERTEs y ayudas, seguirán felizmente sesteando mientras exprimen a la teta oficial.

Mi hija Julieta realizó sus prácticas de magisterio en un colegio del extrarradio en el que Fabre bien podría haber escrito otros Recuerdos entomológicos contemplando las cabezas de los alumnos. ¿Qué higiene puede tener quien carece de agua corriente? ¿Puede explicarse alguien que, en Madrid, en un diciembre del siglo XXI, haya niños que acuden a clase con zapatillas de plástico y sin calcetines? No puedo conseguir que se vuelvan invisibles. Ni lo quiero.

Reconozco que voté a Pedro Sánchez llevado por el hartazgo de tanta elección y encabronado ante la idea de otra más. Pero me alegra ver cómo está creciendo en esta crisis. Con todas las equivocaciones, desmentidos y pasos en falso que quieran, pero ha actuado, eso me parece, en la buena dirección. Un castizo diría que el único que no se equivoca es el que no hace.

Y ni un crespón ni una foto ante un espejo bastan como acción política.

Ni una manifestación en coche pasa de ser folklore.

A David lo salvó la pericia del capitán, el esfuerzo del piloto y el arrojo que mostraron todos ellos. Las medallas volvieron al bolsillo y el barco a puerto.

Las bocas necesitan comida; los barcos, remaches y pez en las junturas.

Y una buena quilla por la que pasar a quienes creen que la única solución es gritar “¡sálvese quien pueda!”

Permítanme un recuerdo para terminar esta nota.

Hace unos meses, El Huff tuvo a bien publicar en este rincón que me ha reservado un relato al que titulé Soledad. Vuelve aquí, si ustedes gustan, porque la imagen final, que no es mía, sino de la realidad, no ha dejado de perturbarme desde que la conocí.

Y como Vallejo, que murió en París con aguacero, solo me queda pedirles perdón por la tristeza.