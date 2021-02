Jordi Évole sufre un ataque de cataplejía en pleno directo de 'El Intermedio'

El periodista de Salvados explicó que sufre cataplejía y que, a veces cuando se ríe, pierde fuerza en los músculos: “Es un derivado de la narcolepsia y es una enfermedad en la que, a veces, cuando te ríes, pierdes el tono muscular. Me medico, pero como me haces mucha gracia desde siempre... me caigo”.

“Hay mucha gente que sufre esta enfermedad y no me gustaría frivolizar, pero aprovecho para explicar que existe y es jodida. Pero en mi caso no lo es tanto, es un grado medio”, añadió.

Wyoming aprovechó para hacer otro chiste provocando, de nuevo, la risa a carcajadas en Évole. “Se nos va a caer. Seguridad, ponga unos cojincillos”, concluyó el presentador.

El expresentador de Salvados ya confesó hace un año en El Hormiguero que padecía esta enfermedad, que no tiene cura pero sí tratamiento: “Me di cuenta de que cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera de cuerpo, pero de caerme, de no poder sostenerme recto. Es algo que le hacía mucha gracia a la gente, en plan, ‘mira, se cae de la risa’. Es como simpático, gracioso, pero realmente pierdo la musculatura y me caigo”.

La cataplexia es un episodio transitorio de “pérdida brusca del tono muscular” que puede acabar con “caída al suelo”, según describe un informe de la Asociación Española de Pediatría. “Frecuentemente está desencadenada por la risa”, continúa el texto, y no suele ir acompañada de pérdida de consciencia. Un episodio de cataplexia es breve y no dura más de dos minutos.