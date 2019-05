Pilar Rahola rompe a llorar en directo: "Hace mucho tiempo que estamos sufriendo"

La periodista y tertuliana Pilar Rahola ha roto a llorar este lunes en directo durante el programa El món a Rac 1mientras se hablaba de que los diputados presos catalanes se han acreditado en el Congreso bajo supervisión policial.

“Momento histórico, ¿eh?”, ha dicho el presentador mientras de fondo se oían los sollozos de Rahola. “Yo me he emocionado, lo siento..uf, es que sufrimos mucho, ostras. No sé, tiene mucha carga emotiva, no hay derecho lo que pasa con ellos, no hay derecho”, se ha justificado muy emocionada.

A continuación, la tertuliana se ha disculpado por ser “incapaz de hacer un análisis político”. “Es pura emoción. Hace mucho tiempo que estamos sufriendo mucho. Son muy buena gente, son pacifistas, tienen ideales, son nuestros representantes, son demócratas”.

“Les están haciendo mucho daño, ostras, y verlos entrar te emociona. Esto no es frío. Estamos muy calientes...”, ha afirmado.

Puedes escuchar el momento en el minuto 4.34.