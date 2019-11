“El objetivo es que este subsidio sirva exclusivamente para satisfacer sus necesidades y no para generar economía informal”, explica al HuffPost Francia Didier Leschi, director de la Oficina francesa para la Inmigración y la Integración (OFII). Y, sin embargo, otros consideran la medida “totalmente desconectada de las necesidades del terreno y de las personas”. Así lo estima Florent Guéguen, director de la Federación de actores de la solidaridad (Fnars).

Teniendo en cuenta que los solicitantes de asilo no tienen derecho a trabajar y que el subsidio asciende a 190 euros al mes por persona o 470 por familia, Guéguen no ve cuál es la utilidad de esta medida más allá de dificultar la vida a los recién llegados. “No podrán retirar dinero del cajero y sólo podrán pagar sus gastos cotidianos con tarjeta, sin pasarse del montante diario que les corresponde”, señala. “Muchas veces compran en mercadillos o hacen pequeñas compras que no se pueden pagar con tarjeta. Ya no podrán comprar una barra de pan. ¿Os lo imagináis, vivir sin dinero?”, plantea. “Para nosotros, el objetivo es disuadir a las personas para que no pidan la ayuda”, critica Guégen.

Las cuotas de inmigrantes por trabajo

No obstante, esta no es la única medida polémica. A partir del próximo verano, Francia establecerá anualmente “objetivos cifrados o cuotas” de entrada de inmigrantes por motivos de trabajo en función de las necesidades de su mercado laboral, para tratar de cubrir los oficios para los que no hay una mano de obra local cualificada.

En una entrevista al canal BFMTV este martes, la ministra francesa de Trabajo, Muriel Pénicaud, insistió en que el número de esos inmigrantes profesionales “por oficio y por territorio” irá “en función de las necesidades” del mercado de trabajo francés, y recordó que la prioridad seguirá siendo la formación de los jóvenes y los parados que hay en Francia para que puedan ocupar esos puestos de trabajo.