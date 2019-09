En el epicentro del fracaso político: "La gente está muy cabreada", "vamos a tener que coger con lazo a los votantes"

Lo más comentado fuera de cámara: la rueda de prensa de Pedro Sánchez en Moncloa, el enfado de la gente y la pereza de tener que ir otra vez a las urnas. “Qué desastre”, decía un diputado ante esta mezcla de factores. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha querido contestar a la pregunta sobre el ‘cabreo’ de los ciudadanos: “buenos días” hasta cuatro veces a los periodistas.

La lucha también se librará muy duramente para el PP en las pequeñas circunscripciones, es una de sus obsesiones: aquellas provincias con 3-4-5 diputados y en las que los restos son esenciales. No descartan el España Suma todavía.

En el PP no se veían muy contentos hoy, pero están confiados en mejorar sus resultados. Además, según fuentes cercanas a Casado , las cosas han cambiado en estos seis meses. Por ejemplo, entienden que Vox “no significa ahora” lo que el 28-A y el papel de Cs también ha evolucionado.

Así piensan mayoritariamente en Unidas Podemos y las confluencias. Un parlamentario lo ilustraba de esta manera: “Yo he ganado un voto. Un apoderado mío me confesó el 28-A que había votado a Sánchez por miedo a Vox”. Y ahora está convencido de que volverá a ellos.

Ciudadanos es el que parte en peores posiciones demoscópicas. Y su líder, Albert Rivera, ya estaba hoy lanzado en campaña. Lo que quería dejar claro es que, a pesar del movimiento de última hora, no están dispuestos a apoyar a Sánchez después del 10-N. Y fuentes naranjas han cargado duramente con la negociación: “Ahora empezamos a entender a Pablo Iglesias”. En lo que coinciden los rivales es que esta estrategia del presidente viene más de La Moncloa que del partido: de los ‘Redondos’ como decía Cayetana Álvarez de Toledo dentro del Hemiciclo.

“La campaña es más corta -por ley-, pero ha empezado hoy”, decían fuentes de Unidas Podemos en el pasillo. Por cierto, Pablo Iglesias no ha escuchado a Sánchez porque ha llegado tarde por culpa de un atasco. Y otro dato: la campaña arrancará en Halloween. Para los que quieren empezar a hacer metáforas.

El mensaje que trasmitían hoy varios diputados morados es que las encuestas para el PSOE no son tan buenas y que ‘cuidado’ con las urnas. Creen que no van a bajar tanto como se predice y que Sánchez no tiene fácil esa guerra del relato. Hacía esta metáfora una persona presente en las negociaciones: “Un amigo dice que en política y en el fútbol hay que ser como el Betis, hay que caer bien”. “En julio los culpables tenían coleta, y ahora en septiembre tienen corbata”, reflexionaba otro diputado más a la izquierda del PSOE sobre los efectos en la ciudadanía.

A las 12.12 del mediodía se han abierto por última vez las puertas del Hemiciclo para que salieran los diputados de esta brevísima XIII Legislatura. Ya nadie pisará estas alfombras hasta diciembre.