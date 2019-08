Por qué Bolsonaro no es el único culpable de los incendios en la Amazonia

El presidente brasileño se encuentra en el centro de las críticas internacionales por la devastación del “pulmón del planeta” estas últimas semanas. No obstante, no es el único que está poniendo en peligro esta joya natural, según las ONG que están sobre el terreno y que alertan de otras prácticas aún más destructivas. Tanto en Brasil como en otros países.

No obstante, más allá de toda la atención que se está llevando Brasil —porque también concentra la gran mayoría de los incendios en la Amazonia—, no deberían pasar desapercibidos otros dirigentes sudamericanos, no exentos de culpa. El boliviano Evo Morales y el paraguayo Mario Abdo deberían sentarse junto a Jair Bolsonaro en el banco de los acusados.

Las ONG arremeten también contra los gobernantes, concretamente, contra el conservador Mario Abdo. Para Jony, del movimiento mundial por los derechos de los pueblos autóctonos Survival International, “la selva no está a salvo”. “Los incendios ilegales masivos que vemos en Brasil no se producen hasta ese punto en Paraguay, pero eso no quiere decir que la selva esté segura, porque no lo está”, explica a la edición francesa del HuffPost. Y prosigue: “Como casi todo ya está en manos privadas, los propietarios naturales deforestarán la mayoría de sus bienes, venderán la madera y transformarán el resto en cultivos o pasto para el ganado”.

La complicidad de Occidente

La organización acusa a las autoridades de alentar este sistema desastroso para la Amazonia pero jugoso para las empresas privadas. “Las comunidades autóctonas deben recuperar sus tierras en un proceso largo y burocrático, que es igualmente costoso”, explica Jony. “Pero el Gobierno no hace nada”, lamenta.

Pero, claro, a estos países no se les pasa por la cabeza hacer una pizca de autocrítica. Evo Morales, siguiendo la línea climato-escéptica de Jair Bolsonaro, ha achacado los incendios de la Amazonia a la sequía.

Agradeció con días de retraso a los países del G7 su “pequeño, pequeño, pequeñísimo, aporte de 20 millones de dólares”, pero Morales considera que los países más industrializados “deberían aportar bastante, y no solamente cuando hay incendios”. “Eso no es ayuda, es parte de una corresponsabilidad compartida, como todos los pueblos tenemos la obligación”, afirmó el gobernante en una entrevista con la radio Panamericana este miércoles.

No obstante, los dirigentes sudamericanos no son los únicos en el punto de mira. Desde hace varios días, también los gobiernos de países industrializados se están viendo como “cómplices” del desastre actual en la Amazonia. Estas son las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, que este lunes reconoció que “en la soja, tenemos una parte de responsabilidad”, aludiendo a “la dependencia” de su país a esta cultura del apoderamiento progresivo de la selva amazónica.

En 2017, Francia compró el equivalente a 98,3 millones de dólares de vainas de soja y 529 millones de harina de soja para alimentar a su ganado, según la Organización de Naciones Unidas. Por su parte, la Unión Europea es el segundo importador de soja del mundo y se abastece principalmente en Brasil.

