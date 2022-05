Por qué es tan importante que Suecia quiera entrar en la OTAN

“El comportamiento de Rusia es estructural, es a largo plazo, no cambiará en mucho tiempo ni aunque haya un acuerdo de paz con Ucrania o Vladimir Putin dimitiera. Es el momento”. La ministra de Exteriores de Suecia, Ann Linde , no puede ser más clara: el mundo ha cambiado, su mundo ha cambiado, hay una amenaza creciente en el horizonte y tocaba actuar. Así se justifica el paso histórico dado esta semana por su país, al pedir formalmente su entrada en la OTAN .

En los últimos años, y ante la creciente amenaza de Moscú, se había ido preparando para la adhesión que ahora reclama: ha sido compañero de maniobras, de operaciones de control aéreo o de intercambio de información de la Alianza Atlántica, hasta el punto de que Jens Stoltenberg , su secretario general, se refería a suecos y finlandeses como sus “más cercanos socios”. La colaboración no podía ser más estrecha sin estar dentro. Estaban preparados para sumarse a los 30 estados que ya están en la OTAN: Suecia es una democracia consolidada y sana, tiene unas fronteras claras, buenas relaciones de vecindad y unas fuerzas armadas de nivel. Por eso se cree que su entrada será rápida, aunque los tiempos no están claros (¿finales de año? ¿Principios de 2023?). Tampoco si finalmente se podrá eludir el veto turco, fruto del enfado que tiene Recep Tayyip Erdogan porque los kurdos son considerados refugiados en estos países, cuando para él son terroristas .

Años de desconfianza

El informe del parlamento sueco que avala la entrada en la OTAN contiene el reconocimiento, evidente, de que a Rusia le sentará mal su paso, pero también la constatación de que los riesgos de no poderse acoger al artículo 5 son aún mayores. Por ahora, el Kremlin ha prometido una respuesta “técnico-militar” acorde con el paso dado por Estocolmo, “proporcional” a sus consecuencias. No ha concretado más, aunque Putin insiste en que no tiene problema alguno ni con Suecia ni con Finlandia. Las violaciones periódicas de su espacio aéreo no serían nuevas, pero ahora es imposible de contener la preocupación por el hipotético despliegue de armas nucleares o de misiles hipersónicos. ¿Una invasión? No parece, antes tiembla el mundo postsoviético, pero todo y nada está sobre la mesa.