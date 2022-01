Por qué los roscones de masa madre se han coronado como los reyes de estas fiestas

El confinamiento nos familiarizó con un término repostero y panadero del que hasta entonces no habíamos oído hablar mucho: la masa madre. El afán por hacer pasteles, bizcochos y pan durante esos días provocó la desaparición de la levadura de las estanterías de los supermercados y no quedó más remedio que lanzarse a ‘fabricar’ masa madre para facilitar la fermentación de las mezclas a la hora de hornearlas. Desde ese momento, este ‘ingrediente’ se ha convertido en sinónimo de calidad, así reconocido por la Ley del Pan aprobada en abril de 2019.

“La masa madre no es más que un fermento compuesto por harina y agua que no contiene ningún tipo de levadura añadida sino que es la propia harina, en la que hay contenidas un sinfín de levaduras y bacterias, la que provoca la fermentación de la masa de manera espontánea”, explica Moncho López, propietario de Levaduramadre Natural Bakery, una cadena de pequeñas panaderías en las que se trabaja de manera artesanal.

Los reyes de los roscones, los de masa madre

Al igual que se nota para bien en la elaboración del pan, para Moncho López, un roscón de reyes elaborado con masa madre, no tiene ni punto de comparación con el elaborado con levaduras: “La diferencia es tan grande que ya no puedes comer otro porque la suavidad, esponjosidad y aroma no tienen comparación”. Ahora, para los pasteleros el problema en estas fiestas es el tiempo: la fermentación lleva horas cuando se hace con masa madre y en estas épocas los obradores trabajan a destajo haciendo roscones.