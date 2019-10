Por qué se desgasta Albert Rivera y su Ciudadanos

La fuga de los nombres que fundaron Ciudadanos , de los valores del equipo económico y de otros expertos en provincias menos visibles, pero con peso en su comunidad, ha propiciado la ausencia de controles. “Nadie revisa nada, como pasó con la clavá de De Quinto. Hubo miembros de la directiva que no tenían ni idea de esos cambios”, apunta una fuente interna. Uno de los miembros del comité ejecutivo comentaba hace poco en petit comité que en este órgano, algunos no entienden las decisiones que se toman, tampoco comparten que ante la crisis abierta se profundice en el personalismo del líder y se promueva una campaña en la que él es el centro más absoluto, evitando así dar visibilidad a una posible alternativa en caso de que los malos augurios se materialicen. Y fuentes oficiales de Ciudadanos califican de “falsedad” los rumores que apuntaban a una posible ausencia de Rivera en los carteles electorales, se supone que por desgaste.

Como el antiguo compañero político, varios críticos y viejos amigos del líder de Ciudadanos defienden que “Albert tiene un problema con Pedro Sánchez, como ha quedado palpable con el veto. Lo que se ve es lo que parece, considera que le ha quitado el puesto en La Moncloa. Además, creía que Sánchez iba a votar con Podemos y los independentistas y eso nos haría subir como la espuma, pero también ahí falló”.

Los expertos mantienen que en Ciudadanos lo que no han sabido interpretar es el voto estratégico. “Los votantes perciben a Ciudadanos y a Podemos como los partidos con un voto estratégico a los que tú votas para que condicionen al que va a salir elegido, ya sea el PSOE o el PP, pero no ven ni a Albert Rivera ni a Pablo Iglesias para presidentes del Gobierno. Consideran que aún no tienen estructuras ni están preparados. Esto es muy propio de los regímenes parlamentarios, no de los presidenciales”. Y cuando el personal ha comprobado que Rivera “se veía de verdad como presidente mañana mismo, le han abandonado. Además del ejemplo más citado, el vaivén o bandazo ideológico. Con el giro que ha dado a la derecha, lo que le están diciendo cuando le abandonan, es que en esa derecha ya tienen a la auténtica, la de Pablo Casado o la de Vox y Abascal. Él es solo una copia, para muchos menos creíble”, sentencia un politólogo de una de las más importantes empresas de demoscopia y consultoría.

Hay un motivo más, quizá el más importante entre sus viejos amigos y que todas las fuentes políticas consultadas manejan con cuidado. Se trata de su cambio de vida. “Cuando empezamos en el Congreso, cada uno íbamos con nuestro coche. Él a veces en moto; vivía en un piso de alquiler cerca de la iglesia de San Francisco, era más cercano, más ciudadano. Ahora vive en un casoplón -un chalet en Pozuelo, la zona de renta per capita más alta de España, al lado de futbolistas millonarios – y su entorno personal ha cambiado mucho”, subraya un ex colaborador.