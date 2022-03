“Fue un reunión de pastores con la oveja muerta”: así ha sido el adiós a Casado

Europa Press News via Getty Images

Pablo Casado ya es historia pasada del Partido Popular. Este martes se dirigía a la Junta Directiva Nacional para despedirse tras días sin hablar en público. Y por poco logró que fuera en abierto para toda España. La dirección interina entrante intentó hasta el final que no se emitiera ante las cámaras, incluso se anunció así la noche anterior. Otra humillación más para el presidente saliente.

Habían conseguido tumbar al líder en unos días trepidantes y con un plan tan precipitado que hasta tuvieron que cambiar la fecha del congreso acordada la semana anterior (ahora será el 1 y el 2 de abril, cuando en el comunicado oficial se decía el 2 y el 3). ¿Por qué? No cayeron en el fragor de la batalla que el 3 es el pregón de la Semana Santa en Sevilla.

Europa Press News via Getty Images

Los últimos días de Casado al frente del partido están siendo muy duros para él. Los suyos dicen que está entero, pero él sigue sin comprender cómo ha pasado esto. Cree que ha podido hacer cosas mal, pero que no ha hecho nada malo. Y se ha quedado apenas sin nadie. Llegaba a la Junta en un coche con los cristales tintados, y a su lado apenas estaban Pablo Montesinos -vicesecretario de Comunicación- y María Pelayo , su jefa de prensa. Había luchado por aguantar hasta el congreso por su familia, como llegó a confesar el día que fueron los barones a Génova 13. Él siempre vivió para el PP y ha visto como su propio partido lo ha acuchillado.

Pero, ojo, la pugna Casado vs. Ayuso ha terminado con Alberto Núñez Feijóo teóricamente ganando, siendo el principal favorito para liderar el partido. De hecho, algunos de los que apoyan al gallego ya han dejado ver, según fuentes populares consultadas, que no le gustaron las palabras de Ayuso y ese intento de buscar la revancha contra el todavía presidente del partido.

Y es que, en el fondo, la alianza de Feijóo y Ayuso es antinatural, no pertenecen a las mismas familias políticas. Además, muchos en el partido no se creen que la madrileña haya dado un paso al lado por convicción, sino por estrategia: no ha visto que fuera el mejor momento para asaltar la planta noble de Génova. Pero en el partido muchos sectores creen que ella sí aspira a ese puesto en el futuro y que su plan, junto a Miguel Ángel Rodríguez, es lograr las llaves del Palacio de La Moncloa.