El PP asegura que la reforma laboral no tiene el "apoyo unánime" del sector empresarial

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en una foto de archivo.

En esta línea, ha pedido no “sustituir” la capacidad legislativa de los partidos políticos por el diálogo social con sindicatos y la patronal. Gamarra ha realizado esta petición en una entrevista en Onda Cero , al tiempo que ha afirmado que los términos que la CEOE “pone en su balanza” para apoyar la reforma laboral son “distintos” a las que tienen una formación con “obligación y responsabilidad” de legislar.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la reforma laboral no tiene el “apoyo unánime” del ámbito empresarial, pese al acuerdo del Gobierno con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

En este punto, Gamarra ha afirmado que el Partido Popular no ha mantenido conversaciones con la CEOE al ser cuestionada sobre si la patronal les ha insinuado que se abstuvieran en el debate parlamentario sobre la reforma laboral. “Cada uno tiene su libertad y sus responsabilidades”, ha sostenido.

“Evidentemente a nosotros no nos vincula, como no puede ser de otra manera, porque solo nos vincula lo que es bueno para España y es en el camino que vamos a estar. La CEOE no es el Partido Popular, ni el Partido Popular es la CEOE”, ha apostillado.