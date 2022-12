Preguntan a Bolaños en directo por la última petición del PP a Sánchez y su sonrisa lo dice todo

Tras conocerse el inesperado giro de guion judicial en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha llegado a un acuerdo unánime para designar a sus dos candidatos para renovar el Tribunal Constitucional tras 198 días de bloqueo, no han dejado de sucederse las reacciones de los partidos políticos. Precisamente, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha pronunciado sobre este asunto en una conexión en directo con 24 Horas de TVE.

La sonrisa de Bolaños

No obstante, durante dicha conexión en directo ha tenido un lugar un curioso momento en el que Bolaños no ha podido evitar mostrar su expresividad. El instante ha tenido lugar después de que le preguntasen al ministro si se han puesto en contacto con el PP, tras la decisión del CGPJ.

En este sentido, el titular de Presidencia ha indicado que no mantienen contactos desde que el PP se retiró en el último momento del pacto. “Desde que rompieron unilateralmente por parte del Partido Popular, no he tenido ningún contacto con otro dirigente del Partido Popular ni con ninguna responsable de ese partido”, ha subrayado Bolaños.